Проняхина (Алексеева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проняхина (Алексеева) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.11.1829 ст.

Дата смерти

21.04.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.10.1849 ст.

Муж: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1850 ст.

Сын: Проняхин Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1852 ст.

Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1853 ст.

Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1854

Сын: Проняхин Иосиф Григорьевич

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.07.1855 ст.

Сын: Проняхин Стефан Григорьевич

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.07.1857 ст.

Сын: Проняхин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1858 ст.

Сын: Проняхин Прокопий Григорьевич

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1859 ст.

Дочь: Проняхина Феодосия Григорьевна

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.

Сын: Проняхин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.04.1873 ст.
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