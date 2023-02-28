Проняхина (Алексеева) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1829 ст.
Дата смерти21.04.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1849 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1850 ст.
Сын: Проняхин Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
19.01.1852 ст.
Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
28.03.1853 ст.
Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
16.06.1854
Сын: Проняхин Иосиф Григорьевич
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
25.07.1855 ст.
Сын: Проняхин Стефан Григорьевич
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
26.07.1857 ст.
Сын: Проняхин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
03.07.1858 ст.
Сын: Проняхин Прокопий Григорьевич
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
21.05.1859 ст.
Дочь: Проняхина Феодосия Григорьевна
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
01.07.1861 ст.
Сын: Проняхин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Смерть
21.04.1873 ст.