Проняхина (Андреева) Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1874 ст.
Рождение ребёнка
1877 ст.
Дочь: Архипова Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
02.12.1879 ст.
Дочь: Проняхина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
01.06.1882 ст.
Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Рождение ребёнка
30.06.1884 ст.
Дочь: Проняхина Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич
Смерть
Неизвестно