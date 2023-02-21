Проняхина (Андреева) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проняхина (Андреева) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1874 ст.

Муж: Проняхин Григорий Прокопиевич

Рождение ребёнка
1877 ст.

Дочь: Архипова Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1879 ст.

Дочь: Проняхина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.06.1882 ст.

Сын: Проняхин Иоанн (Иван) Григорьевич

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.06.1884 ст.

Дочь: Проняхина Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Проняхин Григорий Прокопиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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