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Клементьев Максим Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: Клементьев Иван Клементьевич

Мать: (Яковлева) Стефанида Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Федорова) Федосья Федоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1783 ст.

Дочь: Клементьева (Иванова) Анна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1785 ст.

Дочь: Клементьева (Иванова) Надежда Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1788 ст.

Сын: Иванов-Клементьев-Растригин Никита Максимович

Мать ребёнка: (Федорова) Федосья Федоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Клементьева (Иванова) Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: (Федорова) Федосья Федоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.04.1793 ст.

Сын: Клементьев (Иванов) Георгий(Егор) Максимович

Мать ребёнка: (Федорова) Федосья Федоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1795 ст.

Дочь: Клементьева (Иванова) Елена Максимовна

Мать ребёнка: (Федорова) Федосья Федоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1798 ст.

Дочь: Клементьева (Иванова) Домника Максимовна

Мать ребёнка: (Федорова) Федосья Федоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1798 ст.

Дочь: Клементьева (Иванова) Домна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1800 ст.

Сын: Клементьев (Иванов) Гавриил Максимович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.09.1803 ст.

Сын: Клементьев (Иванов) Трофим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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