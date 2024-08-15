Клементьев Максим Иванович
Место рождения
Дата рождения1756 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Клементьева (Иванова) Анна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Клементьева (Иванова) Надежда Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Иванов-Клементьев-Растригин Никита Максимович
Мать ребёнка: (Федорова) Федосья Федоровна
Дочь: Клементьева (Иванова) Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: (Федорова) Федосья Федоровна
Сын: Клементьев (Иванов) Георгий(Егор) Максимович
Мать ребёнка: (Федорова) Федосья Федоровна
Дочь: Клементьева (Иванова) Елена Максимовна
Мать ребёнка: (Федорова) Федосья Федоровна
Дочь: Клементьева (Иванова) Домника Максимовна
Мать ребёнка: (Федорова) Федосья Федоровна
Дочь: Клементьева (Иванова) Домна Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Клементьев (Иванов) Гавриил Максимович
Мать ребёнка: не указана
Сын: Клементьев (Иванов) Трофим Максимович
Мать ребёнка: не указана