(Федорова) Федосья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федорова) Федосья Федоровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементьев Максим Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1788 ст.

Сын: Иванов-Клементьев-Растригин Никита Максимович

Отец ребёнка: Клементьев Максим Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Клементьева (Иванова) Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Клементьев Максим Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.04.1793 ст.

Сын: Клементьев (Иванов) Георгий(Егор) Максимович

Отец ребёнка: Клементьев Максим Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1795 ст.

Дочь: Клементьева (Иванова) Елена Максимовна

Отец ребёнка: Клементьев Максим Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1798 ст.

Дочь: Клементьева (Иванова) Домника Максимовна

Отец ребёнка: Клементьев Максим Иванович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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