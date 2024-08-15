(Федорова) Федосья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1788 ст.
Сын: Иванов-Клементьев-Растригин Никита Максимович
Отец ребёнка: Клементьев Максим Иванович
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Клементьева (Иванова) Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Клементьев Максим Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1793 ст.
Сын: Клементьев (Иванов) Георгий(Егор) Максимович
Отец ребёнка: Клементьев Максим Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1795 ст.
Дочь: Клементьева (Иванова) Елена Максимовна
Отец ребёнка: Клементьев Максим Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1798 ст.
Дочь: Клементьева (Иванова) Домника Максимовна
Отец ребёнка: Клементьев Максим Иванович
Смерть
Неизвестно