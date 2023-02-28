Гончар (Кондзельский) Иван Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1901 ст.
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Гончар Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.06.1929
Сын: Гончар Петр Иванович
Мать ребёнка: Гончар Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.03.1941
Сын: Гончаров Василий Иванович
Мать ребёнка: Гончар Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.08.1943
Дочь: Зайберт Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1947
Сын: Гончар Илья Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Назарово, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1961
Круглое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область