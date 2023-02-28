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Гончар (Кондзельский) Иван Кондратьевич

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Место рождения

Вербовец, Тернопільська область

Дата рождения

1901 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 ст.

Отец: Гончар Кондратий Иосифович

Мать: Кондзельская Паулина Францевна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Гончаров Степан Иванович

Мать ребёнка: Гончар Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.06.1929

Сын: Гончар Петр Иванович

Мать ребёнка: Гончар Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.03.1941

Сын: Гончаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Гончар Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
14.08.1943

Дочь: Зайберт Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1947

Сын: Гончар Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончар Татьяна Тимофеевна

Назарово, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончар Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончар Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1961
Круглое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
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