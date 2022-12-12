Гончар (Кондзельский) Кондратий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гончар Иосиф Кондратьевич
Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Гончар Степан Кондратьевич
Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Наусякова Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна
Рождение ребёнка
1901 ст.
Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Гончар Григорий Кондратьевич
Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна
Рождение ребёнка
12.10.1912
Дочь: Параскева Кондратьевна
Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна
Рождение ребёнка
10.09.1916
Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно