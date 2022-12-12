Гончар (Кондзельский) Кондратий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Кондзельский) Кондратий Иосифович

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Место рождения

Вербовец, Тернопільська область

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1842 г.р.

Мать

1841 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Гончар Иосиф Станиславович

Мать: Кондзельская Тереса Блажевна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гончар Иосиф Кондратьевич

Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Гончар Степан Кондратьевич

Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Наусякова Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Гончар Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Гончар Григорий Кондратьевич

Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
12.10.1912

Дочь: Параскева Кондратьевна

Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна

Рождение ребёнка
10.09.1916

Сын: Гончар Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: Кондзельская Паулина Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондзельская Паулина Францевна

Смерть
Неизвестно
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