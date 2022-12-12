Кондзельская (Подставчук) Тереса Блажевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1841 ст.
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Гончар Кондратий Иосифович
Отец ребёнка: Гончар Иосиф Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гончар Иосиф Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Старый Вишневец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно