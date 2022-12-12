Кондзельская (Подставчук) Тереса Блажевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондзельская (Подставчук) Тереса Блажевна

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Место рождения

Влащинцы, Тернопільська область

Дата рождения

28.10.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1841 ст.

Отец: Подставчук Блажей Иосифович

Мать: Подстачук Ева Гжегожевна

Влащинцы, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Гончар Кондратий Иосифович

Отец ребёнка: Гончар Иосиф Станиславович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончар Никодим Иосифович

Отец ребёнка: Гончар Иосиф Станиславович

Вербовец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончар Иосиф Станиславович

Старый Вишневец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно
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