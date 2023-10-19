Подстачук (Грынюк) Ева Гжегожевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подстачук (Грынюк) Ева Гжегожевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подставчук Блажей Янович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Стасюк Марианна Блажевна

Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Подставчук Доминик Блажевич

Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Подставчук Антоний Блажевич

Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович

Рождение ребёнка
28.10.1841 ст.

Дочь: Кондзельская (Подставчук) Тереса Блажевна

Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович

Влащинцы, Тернопільська область
Рождение ребёнка
06.02.1845

Сын: Подставчук Игнатий Блажевич

Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович

Вышгородок, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Подставчук Феликс Блажевич

Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович

Смерть
Неизвестно

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