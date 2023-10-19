Подстачук (Грынюк) Ева Гжегожевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Стасюк Марианна Блажевна
Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Подставчук Доминик Блажевич
Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Подставчук Антоний Блажевич
Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович
Рождение ребёнка
28.10.1841 ст.
Дочь: Кондзельская (Подставчук) Тереса Блажевна
Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович
Влащинцы, Тернопільська область
Рождение ребёнка
06.02.1845
Сын: Подставчук Игнатий Блажевич
Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович
Вышгородок, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1846
Сын: Подставчук Феликс Блажевич
Отец ребёнка: Подставчук Блажей Янович
Смерть
Неизвестно