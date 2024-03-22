Гончар (Кондзельский) Иосиф Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Кондзельский) Иосиф Станиславович

Место рождения

Вербовец, Тернопільська область

Дата рождения

04.10.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1842 ст.

Отец: Гончар Станислав Францевич

Мать: Кондзельская Эльжбета Томашевна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кантелюк Магдалена Иосифовна

Мать ребёнка: Кондзельская Тереса Блажевна

Вербовец, Тернопільська область
Бракосочетание
07.10.1862

Жена: Кондзельская Тереса Блажевна

Вышгородок, Тернопільська область
Рождение ребёнка
11.07.1871 ст.

Сын: Конзельский Героним Иосифович

Мать ребёнка: Кондзельская Тереса Блажевна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Гончар Кондратий Иосифович

Мать ребёнка: Кондзельская Тереса Блажевна

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Гончар Никодим Иосифович

Мать ребёнка: Кондзельская Тереса Блажевна

Вербовец, Тернопільська область
Смерть
Неизвестно
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