Гончар (Кондзельский) Иосиф Станиславович
Место рождения
Дата рождения04.10.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1842 ст.
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кантелюк Магдалена Иосифовна
Мать ребёнка: Кондзельская Тереса Блажевна
Бракосочетание
07.10.1862
Вышгородок, Тернопільська область
Рождение ребёнка
11.07.1871 ст.
Сын: Конзельский Героним Иосифович
Мать ребёнка: Кондзельская Тереса Блажевна
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Гончар Кондратий Иосифович
Мать ребёнка: Кондзельская Тереса Блажевна
Рождение ребёнка
1876 ст.
Мать ребёнка: Кондзельская Тереса Блажевна
Смерть
Неизвестно