Кондзельская Паулина Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондзельская Паулина Францевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Гончар Иосиф Кондратьевич

Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1896 ст.

Сын: Гончар Степан Кондратьевич

Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Наусякова Мария Кондратьевна

Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Гончар Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Гончар Григорий Кондратьевич

Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович

Вербовец, Тернопільська область
Рождение ребёнка
12.10.1912

Дочь: Параскева Кондратьевна

Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович

Рождение ребёнка
10.09.1916

Сын: Гончар Петр Кондратьевич

Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончар Кондратий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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