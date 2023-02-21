Кондзельская Паулина Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гончар Иосиф Кондратьевич
Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович
Рождение ребёнка
1896 ст.
Сын: Гончар Степан Кондратьевич
Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Наусякова Мария Кондратьевна
Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович
Рождение ребёнка
1901 ст.
Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Гончар Григорий Кондратьевич
Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович
Рождение ребёнка
12.10.1912
Дочь: Параскева Кондратьевна
Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович
Рождение ребёнка
10.09.1916
Отец ребёнка: Гончар Кондратий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно