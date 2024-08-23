Гончар (Городничева) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Городничева) Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1924

Муж: Гончар (Кондзельский) Иван Кондратьевич

Челнокова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.09.1925

Дочь: Гончарова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гончар (Кондзельский) Иван Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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