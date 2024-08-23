Гончар (Городничева) Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1924
Челнокова, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.09.1925
Дочь: Гончарова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гончар (Кондзельский) Иван Кондратьевич
Смерть
Неизвестно