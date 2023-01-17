Гончар (Вигерич) Татьяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти27.05.1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Вегерич Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Гончар Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.06.1929
Сын: Гончар Петр Иванович
Отец ребёнка: Гончар Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
08.03.1941
Сын: Гончаров Василий Иванович
Отец ребёнка: Гончар Иван Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Назарово, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
27.05.1983
Беловодское