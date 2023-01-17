Гончар (Вигерич) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар (Вигерич) Татьяна Тимофеевна

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Место рождения

Брунетовка, Волинська область

Дата рождения

1902

Дата смерти

27.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Вегерич Тимофей

Мать: не указана

Брунетовка, Волинська область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Гончаров Степан Иванович

Отец ребёнка: Гончар Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.06.1929

Сын: Гончар Петр Иванович

Отец ребёнка: Гончар Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
08.03.1941

Сын: Гончаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Гончар Иван Кондратьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончар Иван Кондратьевич

Назарово, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
27.05.1983
Беловодское
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