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Гончар Алексей Иванович

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Место рождения

Верх-Спириха

Дата рождения

1936

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Гончар Иван Кондратьевич

Мать: Гончар Татьяна Тимофеевна

Смерть
1988
Каинды
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