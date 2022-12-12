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Гончаров Василий Иванович

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Место рождения

Верх-Спириха

Дата рождения

08.03.1941

Дата смерти

29.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1941

Отец: Гончар Иван Кондратьевич

Мать: Гончар Татьяна Тимофеевна

Бракосочетание
29.12.1967

Жена: Гончарова Надежда Авксентьевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.12.1968

Сын: Гончаров Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Гончарова Надежда Авксентьевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
03.01.1976

Сын: Гончаров Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Гончарова Надежда Авксентьевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Развод
11.11.1986

Жена: Гончарова Надежда Авксентьевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
29.10.1993
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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