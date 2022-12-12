Гончаров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения08.03.1941
Дата смерти29.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1941
Бракосочетание
29.12.1967
Рождение ребёнка
20.12.1968
Сын: Гончаров Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Гончарова Надежда Авксентьевна
Рождение ребёнка
03.01.1976
Сын: Гончаров Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Гончарова Надежда Авксентьевна
Развод
11.11.1986
Смерть
29.10.1993