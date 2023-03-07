Зайберт (Гончар) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайберт (Гончар) Галина Ивановна

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Место рождения

Верх-Спириха

Дата рождения

14.08.1943

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1943

Отец: Гончар Иван Кондратьевич

Мать: Гончар Татьяна Тимофеевна

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