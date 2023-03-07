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Зайберт (Гончар) Галина Ивановна
Зайберт (Гончар) Галина Ивановна
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Место рождения
Верх-Спириха
Дата рождения
14.08.1943
Пол
Женский
Отец
Гончар (Кондзельский) Иван Кондратьевич
1901 г.р.
Мать
Гончар (Вигерич) Татьяна Тимофеевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1943
Отец:
Гончар Иван Кондратьевич
Мать:
Гончар Татьяна Тимофеевна
Верх-Спириха
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