Мамаев Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1789 ст.
Дата смерти12.12.1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1789 ст.
Отец: Мамаев Яков Филиппович
1789г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1026
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия
Бракосочетание
17.09.1839
Жена: Мамаева Анна Федоровна
2 брак, вдова Василия Кокоринова, п. Шабалинский, Шалыгинский приход
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Мамаева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
21.01.1845
Сын: Мамаев Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Мамаева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
14.11.1849
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Мамаева Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Евдокия
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1862