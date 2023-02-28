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Мамаев Михаил Яковлевич

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

08.08.1789 ст.

Дата смерти

12.12.1862

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1789 ст.

Отец: Мамаев Яков Филиппович

Мать: Мамаева Катерина Семёновна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1789г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1026
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Мамаев Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
17.09.1839

Жена: Мамаева Анна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак, вдова Василия Кокоринова, п. Шабалинский, Шалыгинский приход
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Мамаев Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Мамаева Анна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.01.1845

Сын: Мамаев Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Мамаева Анна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.11.1849

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Мамаева Анна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Евдокия

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
12.12.1862
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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