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Мамаев Михаил Михайлович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

17.03.1886

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Мамаев Михаил Яковлевич

Мать: Мамаева Анна Федоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Жена: Мамаева Марфа Филимонова

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 20 лет невеста 21 год Пустошенского прихода займ. Гурия Хрюнова крест. Филимона Хрюнова дочь ГАКО ф.237 оп. 78 д. 23
Рождение ребёнка
16.09.1885

Дочь: Мамаева Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Акимовна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Татьяна Акимовна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.03.1886
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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