Мамаев Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841
Дата смерти17.03.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Мамаев Михаил Яковлевич
Мать: Мамаева Анна Федоровна
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
Жена: Мамаева Марфа Филимонова
МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 20 лет невеста 21 год Пустошенского прихода займ. Гурия Хрюнова крест. Филимона Хрюнова дочь ГАКО ф.237 оп. 78 д. 23
Рождение ребёнка
16.09.1885
Дочь: Мамаева Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Мамаева Татьяна Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Татьяна Акимовна
2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1886