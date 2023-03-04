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Мамаева Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

17.05.1892

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.09.1839

Муж: Мамаев Михаил Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак, вдова Василия Кокоринова, п. Шабалинский, Шалыгинский приход
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Мамаев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.01.1845

Сын: Мамаев Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.11.1849

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.05.1892
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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