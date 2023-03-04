Мамаева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти17.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.09.1839
2 брак, вдова Василия Кокоринова, п. Шабалинский, Шалыгинский приход
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
21.01.1845
Сын: Мамаев Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
14.11.1849
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.05.1892