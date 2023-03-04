Мамаева (Хрюпова) Марфа Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Хрюпова) Марфа Филимонова

Место рождения

з. Гурия Хрюпова

Дата рождения

1841

Дата смерти

30.06.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
28.01.1862 ст.

Муж: Мамаев Михаил Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 20 лет невеста 21 год Пустошенского прихода займ. Гурия Хрюнова крест. Филимона Хрюнова дочь ГАКО ф.237 оп. 78 д. 23
Смерть
30.06.1865 ст.
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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