Мамаева (Хрюпова) Марфа Филимонова
Место рожденияз. Гурия Хрюпова
Дата рождения1841
Дата смерти30.06.1865 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1862 ст.
МК 1862-1864 Камешницкое (свадьба) жених 20 лет невеста 21 год Пустошенского прихода займ. Гурия Хрюнова крест. Филимона Хрюнова дочь ГАКО ф.237 оп. 78 д. 23
Смерть
30.06.1865 ст.