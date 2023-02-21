Мамаева (?) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834