Мамаева (?) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Мамаев Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Мамаев Михаил Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Михаил Яковлевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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