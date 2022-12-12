Мамаев Ефим Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Мамаев Михаил Яковлевич
Мать: Мамаева Евдокия
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Фёкла Ефимовна
Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
13.02.1861
2 брак, вдова Стефана Сунцова, Талинский приход, з. Новорасчистное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамаева Евдокия Ивановна
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1861