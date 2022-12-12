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Мамаев Ефим Михайлович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Мамаев Михаил Яковлевич

Мать: Мамаева Евдокия

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Мамаев Алексей Ефимимов

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Фёкла Ефимовна

Мать ребёнка: Мамаева Евдокия Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
13.02.1861

Жена: Мамаева Феодора Афанасьева

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак, вдова Стефана Сунцова, Талинский приход, з. Новорасчистное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Евдокия Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1 брак
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1861
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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