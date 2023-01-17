Мамаев Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Мамаев Филип Лазарев
Бракосочетание
09.02.1785 ст.
1785г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019 Быстрицкого прихода д. Кислицынской отец Симон Марьин оба первым браком
Рождение ребёнка
08.08.1789 ст.
Мать ребёнка: Мамаева Катерина Семёновна
1789г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1026
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Мамаева Катерина Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1797