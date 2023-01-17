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Мамаев Яков Филиппович

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Мамаев Филип Лазарев

Мать: Мамаева Пелагея Григориевна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.02.1785 ст.

Жена: Мамаева Катерина Семёновна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1785г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019 Быстрицкого прихода д. Кислицынской отец Симон Марьин оба первым браком
Рождение ребёнка
08.08.1789 ст.

Сын: Мамаев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Мамаева Катерина Семёновна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1789г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1026
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Мамаева Катерина Семёновна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1797
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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