Мамаева (Марьина) Катерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Марьина) Катерина Семёновна

Место рождения

з. Романа

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Романа
Вятская округа, Спевцыловский оброчный стан
Бракосочетание
09.02.1785 ст.

Муж: Мамаев Яков Филиппович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1785г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019 Быстрицкого прихода д. Кислицынской отец Симон Марьин оба первым браком
Рождение ребёнка
08.08.1789 ст.

Сын: Мамаев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Мамаев Яков Филиппович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1789г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1026
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Мамаев Яков Филиппович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1816
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