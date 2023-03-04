Мамаева (Марьина) Катерина Семёновна
Место рожденияз. Романа
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Романа
Вятская округа, Спевцыловский оброчный стан
Бракосочетание
09.02.1785 ст.
1785г. (свадьба) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019 Быстрицкого прихода д. Кислицынской отец Симон Марьин оба первым браком
Рождение ребёнка
08.08.1789 ст.
Отец ребёнка: Мамаев Яков Филиппович
1789г. (ДР) МК Камешницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1026
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Мамаев Яков Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816