Журка Ирина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Склярова Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Журка Николай Самуилович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Журка Николай Самуилович
Рождение ребёнка
20.01.1911
Дочь: Бескоровайная Анна Николаевна
Отец ребёнка: Журка Николай Самуилович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Журка Николай Самуилович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Тертица Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Журка Николай Самуилович
Смерть
1962