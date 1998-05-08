Бескоровайная (Журка) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бескоровайная (Журка) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1911

Дата смерти

08.05.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1911

Отец: Журка Николай Самуилович

Мать: Журка Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Бескоровайный Тихон Иванович

Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бескоровайный Иван Иванович

Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович

Рождение ребёнка
17.07.1937

Дочь: Рубинштейн Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович

хутор Плоский
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зеленская Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович

Рождение ребёнка
02.08.1941

Дочь: Гребенникова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Межова Миланья Ивановна

Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович

Рождение ребёнка
27.11.1949

Сын: Бескоровайный Николай Иванович

Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Бескоровайный Александр Иванович

Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кочур Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович

Смерть
08.05.1998