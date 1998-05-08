Бескоровайная (Журка) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1911
Дата смерти08.05.1998
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1911
Отец: Журка Николай Самуилович
Мать: Журка Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Бескоровайный Тихон Иванович
Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бескоровайный Иван Иванович
Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович
Рождение ребёнка
17.07.1937
Дочь: Рубинштейн Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович
хутор Плоский
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зеленская Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович
Рождение ребёнка
02.08.1941
Дочь: Гребенникова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Межова Миланья Ивановна
Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович
Рождение ребёнка
27.11.1949
Сын: Бескоровайный Николай Иванович
Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Бескоровайный Александр Иванович
Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Кочур Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бескоровайный Иван Ефимович
Смерть
08.05.1998