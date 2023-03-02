Журка Николай Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.11.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Склярова Матрена Николаевна
Мать ребёнка: Журка Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Журка Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
20.01.1911
Дочь: Бескоровайная Анна Николаевна
Мать ребёнка: Журка Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Журка Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Тертица Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Журка Ирина Филипповна
Смерть
25.11.1949