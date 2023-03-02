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Журка Николай Самуилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Склярова Матрена Николаевна

Мать ребёнка: Журка Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Журка Семен Николаевич

Мать ребёнка: Журка Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
20.01.1911

Дочь: Бескоровайная Анна Николаевна

Мать ребёнка: Журка Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Журка Иван Николаевич

Мать ребёнка: Журка Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Тертица Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Журка Ирина Филипповна

Смерть
25.11.1949
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