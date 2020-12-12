Гребенникова (Бескоровайная) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1941
Дата смерти12.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941
Рождение ребёнка
29.07.1963
Дочь: Иващенко Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Гребенников Евгений
Рождение ребёнка
25.10.1964
Дочь: Русских Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Гребенников Евгений
Рождение ребёнка
22.05.1967
Дочь: Копылова Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Гребенников Евгений
Рождение ребёнка
01.12.1971
Сын: Гребенников Давид Евгеньевич
Отец ребёнка: Гребенников Евгений
Рождение ребёнка
02.06.1978
Сын: Гребенников Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Гребенников Евгений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребенников Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Гребенников Евгений
Смерть
12.12.2020