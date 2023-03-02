Бескоровайный Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1912
Дата смерти1959
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1912
Рождение ребёнка
1932
Сын: Бескоровайный Тихон Иванович
Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Бескоровайный Иван Иванович
Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1937
Дочь: Рубинштейн Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна
хутор Плоский
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Зеленская Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1941
Дочь: Гребенникова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Межова Миланья Ивановна
Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна
Рождение ребёнка
27.11.1949
Сын: Бескоровайный Николай Иванович
Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Бескоровайный Александр Иванович
Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Кочур Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна
Смерть
1959