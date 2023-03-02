Бескоровайный Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бескоровайный Иван Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1912

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1912

Отец: Безкоровайный Ефим Корнеевич

Мать: Безкоровайная Анна (Ганна)

Рождение ребёнка
1932

Сын: Бескоровайный Тихон Иванович

Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Бескоровайный Иван Иванович

Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1937

Дочь: Рубинштейн Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна

хутор Плоский
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Зеленская Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна

Рождение ребёнка
02.08.1941

Дочь: Гребенникова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Межова Миланья Ивановна

Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна

Рождение ребёнка
27.11.1949

Сын: Бескоровайный Николай Иванович

Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Бескоровайный Александр Иванович

Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Кочур Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Бескоровайная Анна Николаевна

Смерть
1959
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