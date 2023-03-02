Бескоровайный Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Рождение ребёнка
13.08.1975
Дочь: Локоть Вера Александровна
Рождение ребёнка
31.08.1978
Сын: Бескоровайный Алексей Александрович
Рождение ребёнка
31.10.1979
Сын: Бескоровайный Евгений Александрович
Рождение ребёнка
07.12.1980
Сын: Бескоровайный Иван Александрович
Рождение ребёнка
14.12.?
Сын: Безкоровайный Александр Александрович