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Бескоровайный Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Бескоровайный Иван Ефимович

Мать: Бескоровайная Анна Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1975

Дочь: Локоть Вера Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1978

Сын: Бескоровайный Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1979

Сын: Бескоровайный Евгений Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1980

Сын: Бескоровайный Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.12.?

Сын: Безкоровайный Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

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