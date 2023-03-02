Локоть (Бескоровайная) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локоть (Бескоровайная) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1975

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1975

Отец: Бескоровайный Александр Иванович

Мать: не указана

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