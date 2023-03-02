Безкоровайный Ефим Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безкоровайный Ефим Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1912

Сын: Бескоровайный Иван Ефимович

Мать ребёнка: Безкоровайная Анна (Ганна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безкоровайный Александр Ефимович

Мать ребёнка: Безкоровайная Анна (Ганна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравченко Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Безкоровайная Анна (Ганна)

Смерть
Неизвестно
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