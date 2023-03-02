Безкоровайный Ефим Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1912
Сын: Бескоровайный Иван Ефимович
Мать ребёнка: Безкоровайная Анна (Ганна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безкоровайный Александр Ефимович
Мать ребёнка: Безкоровайная Анна (Ганна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравченко Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Безкоровайная Анна (Ганна)
Смерть
Неизвестно