Рубинштейн (Бескоровайная) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинштейн (Бескоровайная) Раиса Ивановна

Место рождения

хутор Плоский

Дата рождения

17.07.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1937

Отец: Бескоровайный Иван Ефимович

Мать: Бескоровайная Анна Николаевна

хутор Плоский
Рождение ребёнка
1955

Сын: Ванжула Алексей Саввович

Отец ребёнка: Ванжула Савва

Бракосочетание
18.09.1964

Муж: Рубинштейн Феликс Эдмундович

Рождение ребёнка
08.03.1966

Сын: Рубинштейн Виктор Феликсович

Отец ребёнка: Рубинштейн Феликс Эдмундович

село Шевченковское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубинштейн Владимир Феликсович

Отец ребёнка: Рубинштейн Феликс Эдмундович

Место жительства
Неизвестно
село Шевченковское
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