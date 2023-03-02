Рубинштейн (Бескоровайная) Раиса Ивановна
Место рожденияхутор Плоский
Дата рождения17.07.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1937
хутор Плоский
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Ванжула Савва
Бракосочетание
18.09.1964
Рождение ребёнка
08.03.1966
Сын: Рубинштейн Виктор Феликсович
Отец ребёнка: Рубинштейн Феликс Эдмундович
село Шевченковское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубинштейн Владимир Феликсович
Отец ребёнка: Рубинштейн Феликс Эдмундович
Место жительства
Неизвестно
село Шевченковское