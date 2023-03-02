Рубинштейн Виктор Феликсович
Место рождениясело Шевченковское
Дата рождения08.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966
село Шевченковское
Рождение ребёнка
27.06.1989
Дочь: Козмодемьянова Юлия Викторовна
Мать ребёнка: Рубинштейн Нина Владимировна
село Шевченковское
Рождение ребёнка
22.10.1992
Дочь: Рубинштейн Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Рубинштейн Нина Владимировна
Рождение ребёнка
30.09.1999
Дочь: Масалий Елена Викторовна
Мать ребёнка: Рубинштейн Нина Владимировна
Место жительства
Неизвестно
село Шевченковское