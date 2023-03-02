Рубинштейн Виктор Феликсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинштейн Виктор Феликсович

Место рождения

село Шевченковское

Дата рождения

08.03.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1966

Отец: Рубинштейн Феликс Эдмундович

Мать: Рубинштейн Раиса Ивановна

село Шевченковское
Рождение ребёнка
27.06.1989

Дочь: Козмодемьянова Юлия Викторовна

Мать ребёнка: Рубинштейн Нина Владимировна

село Шевченковское
Рождение ребёнка
22.10.1992

Дочь: Рубинштейн Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Рубинштейн Нина Владимировна

Рождение ребёнка
30.09.1999

Дочь: Масалий Елена Викторовна

Мать ребёнка: Рубинштейн Нина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
село Шевченковское
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