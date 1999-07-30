Рубинштейн Феликс Эдмундович
Место рождения
Дата рождения01.08.1935
Дата смерти30.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935
Бракосочетание
18.09.1964
Рождение ребёнка
08.03.1966
Сын: Рубинштейн Виктор Феликсович
Мать ребёнка: Рубинштейн Раиса Ивановна
село Шевченковское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рубинштейн Владимир Феликсович
Мать ребёнка: Рубинштейн Раиса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
село Шевченковское
Смерть
30.07.1999
село Шевченковское