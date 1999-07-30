Рубинштейн Феликс Эдмундович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубинштейн Феликс Эдмундович

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

01.08.1935

Дата смерти

30.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
18.09.1964

Жена: Рубинштейн Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1966

Сын: Рубинштейн Виктор Феликсович

Мать ребёнка: Рубинштейн Раиса Ивановна

село Шевченковское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубинштейн Владимир Феликсович

Мать ребёнка: Рубинштейн Раиса Ивановна

Место жительства
Неизвестно
село Шевченковское
Смерть
30.07.1999
село Шевченковское
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