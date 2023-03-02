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Журка Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Журка Николай Самуилович

Мать: Журка Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Журка Владимир Иванович

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Журка Николай Иванович

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1943

Сын: Журка Валерий Иванович

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Журка Петр Иванович

Мать ребёнка: Феодосия Ивановна

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