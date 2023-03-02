Журка Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Журка Николай Самуилович
Мать: Журка Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Журка Петр Иванович
Мать ребёнка: Феодосия Ивановна