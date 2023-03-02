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Журка Семен Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Журка Николай Самуилович

Мать: Журка Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
02.05.1936

Сын: Журка Николай Семенович

Мать ребёнка: Журка Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
23.02.1938

Дочь: Алла (Галина) Семеновна

Мать ребёнка: Журка Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
12.08.1939

Дочь: Лидия Семеновна

Мать ребёнка: Журка Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
15.09.1941

Дочь: Томара Семеновна

Мать ребёнка: Журка Анастасия Николаевна

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