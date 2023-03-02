Журка Семен Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Журка Николай Самуилович
Мать: Журка Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
02.05.1936
Мать ребёнка: Журка Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
23.02.1938
Дочь: Алла (Галина) Семеновна
Мать ребёнка: Журка Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
12.08.1939
Дочь: Лидия Семеновна
Мать ребёнка: Журка Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
15.09.1941
Дочь: Томара Семеновна
Мать ребёнка: Журка Анастасия Николаевна