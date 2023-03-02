Склярова (Журка) Матрена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склярова (Журка) Матрена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Журка Николай Самуилович

Мать: Журка Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Егорова Татьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Скляров Трофим

Рождение ребёнка
1938

Сын: Скляров Николай Трофимович

Отец ребёнка: Скляров Трофим

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Брюховецкая Томара Трофимовна

Отец ребёнка: Скляров Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляров Владимир Трофимович

Отец ребёнка: Скляров Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Скляров Трофим

Смерть
Неизвестно
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