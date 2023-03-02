Склярова (Журка) Матрена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Журка Николай Самуилович
Мать: Журка Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Егорова Татьяна Трофимовна
Отец ребёнка: Скляров Трофим
Рождение ребёнка
1938
Сын: Скляров Николай Трофимович
Отец ребёнка: Скляров Трофим
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Брюховецкая Томара Трофимовна
Отец ребёнка: Скляров Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скляров Владимир Трофимович
Отец ребёнка: Скляров Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Скляров Трофим
Смерть
Неизвестно