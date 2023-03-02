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Скляров Николай Трофимович
Скляров Николай Трофимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Пол
Мужской
Отец
Скляров Трофим
Мать
Склярова (Журка) Матрена Николаевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец:
Скляров Трофим
Мать:
Склярова Матрена Николаевна
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