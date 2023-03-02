Скляров Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляров Трофим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Егорова Татьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Склярова Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Скляров Николай Трофимович

Мать ребёнка: Склярова Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Брюховецкая Томара Трофимовна

Мать ребёнка: Склярова Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляров Владимир Трофимович

Мать ребёнка: Склярова Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Склярова Матрена Николаевна

Смерть
Неизвестно
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