Скляров Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Егорова Татьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Склярова Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Скляров Николай Трофимович
Мать ребёнка: Склярова Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Брюховецкая Томара Трофимовна
Мать ребёнка: Склярова Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скляров Владимир Трофимович
Мать ребёнка: Склярова Матрена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Склярова Матрена Николаевна
Смерть
Неизвестно