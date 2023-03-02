Брюховецкая (Склярова) Томара Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Скляров Трофим
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Кирий Татьяна
Отец ребёнка: Брюховецкий Алексей (Леонид)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнаренко Светлана
Отец ребёнка: Брюховецкий Алексей (Леонид)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Брюховецкий Алексей (Леонид)
Смерть
Неизвестно