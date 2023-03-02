Брюховецкая (Склярова) Томара Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюховецкая (Склярова) Томара Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Скляров Трофим

Мать: Склярова Матрена Николаевна

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Кирий Татьяна

Отец ребёнка: Брюховецкий Алексей (Леонид)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнаренко Светлана

Отец ребёнка: Брюховецкий Алексей (Леонид)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Брюховецкий Алексей (Леонид)

Смерть
Неизвестно