Брюховецкий Алексей (Леонид) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюховецкий Алексей (Леонид)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Дочь: Кирий Татьяна

Мать ребёнка: Брюховецкая Томара Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнаренко Светлана

Мать ребёнка: Брюховецкая Томара Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Брюховецкая Томара Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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