Брюховецкий Алексей (Леонид)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Кирий Татьяна
Мать ребёнка: Брюховецкая Томара Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнаренко Светлана
Мать ребёнка: Брюховецкая Томара Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса
Мать ребёнка: Брюховецкая Томара Трофимовна
Смерть
Неизвестно