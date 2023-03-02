Тертица (Журка) Ксения Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Журка Николай Самуилович
Мать: Журка Ирина Филипповна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Тертица Александр Иванович
Отец ребёнка: Тертица Иван
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Перепечай Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Тертица Иван
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Клименко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Тертица Иван