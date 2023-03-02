Тертица (Журка) Ксения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тертица (Журка) Ксения Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Журка Николай Самуилович

Мать: Журка Ирина Филипповна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тертица Александр Иванович

Отец ребёнка: Тертица Иван

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Перепечай Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Тертица Иван

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Клименко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Тертица Иван

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