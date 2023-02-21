Станоткин Лукьян Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Станоткин Василий Николаевич
Мать: Станоткина Настасья
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Станоткин Конон Лукьянович
Мать ребёнка: Станоткина Настасья
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Станоткин Ераст Лукьянович
Мать ребёнка: Станоткина Настасья
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Станоткин Евстигней Лукьянович
Мать ребёнка: Станоткина Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Станоткина Настасья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно