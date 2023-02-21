Станоткин Лукьян Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Лукьян Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Станоткин Василий Николаевич

Мать: Станоткина Настасья

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Станоткин Конон Лукьянович

Мать ребёнка: Станоткина Настасья

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Станоткин Ераст Лукьянович

Мать ребёнка: Станоткина Настасья

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Станоткин Евстигней Лукьянович

Мать ребёнка: Станоткина Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Настасья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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