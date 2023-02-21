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Станоткин Конон Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

25.03.1888

Пол

Мужской

Отец

Около 1807 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Станоткин Лукьян Васильевич

Мать: Станоткина Настасья

Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Никишина Васса Кононовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
27.01.1888

Жена: не указана

Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
25.03.1888
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: От внутренней болезни
Похороны
27.03.1888
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Христианское кладбище
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