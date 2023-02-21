Станоткин Конон Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти25.03.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Станоткин Лукьян Васильевич
Мать: Станоткина Настасья
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Никишина Васса Кононовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
27.01.1888
Жена: не указана
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 1 брак. Невеста - 1 брак. Священник Павел Биряев. Дьячки Зиновий Истомин и Пётр Арженов.
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1888
Причина смерти: От внутренней болезни
Похороны
27.03.1888
Христианское кладбище