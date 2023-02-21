Станоткина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1802
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Станоткин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1807
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Станоткин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Станоткин Лукьян Васильевич
Отец ребёнка: Станоткин Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно