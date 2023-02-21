Станоткина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткина Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1796 и 1802

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Станоткин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Между 1801 и 1807

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Станоткин Василий Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Станоткин Лукьян Васильевич

Отец ребёнка: Станоткин Василий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Станоткин Василий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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