Станоткин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Станоткин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1796 и 1802

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Станоткина Настасья

Рождение ребёнка
Между 1801 и 1807

Дочь: Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Станоткина Настасья

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Станоткин Лукьян Васильевич

Мать ребёнка: Станоткина Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Настасья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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