Станоткин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Станоткин Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1796 и 1802
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Станоткина Настасья
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1807
Дочь: Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Станоткина Настасья
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Станоткин Лукьян Васильевич
Мать ребёнка: Станоткина Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Станоткина Настасья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно