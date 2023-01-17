Станоткин Евстигней Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Евстигней Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Станоткин Лукьян Васильевич

Мать: Станоткина Настасья

Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Станоткин Яков Евстигнеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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