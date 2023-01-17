Станоткин Евстигней Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Станоткин Лукьян Васильевич
Мать: Станоткина Настасья
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Станоткин Яков Евстигнеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно