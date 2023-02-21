Станоткин Яков Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Станоткин Евстигней Лукьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1909
Сын: Станоткин Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Станоткина Степанида Андреевна
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно