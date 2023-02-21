Станоткин Яков Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станоткин Яков Евстигнеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Станоткин Евстигней Лукьянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1909

Сын: Станоткин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Станоткина Степанида Андреевна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станоткина Степанида Андреевна

Смерть
Неизвестно
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