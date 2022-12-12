Громов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Громов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна
Рождение ребёнка
11.04.1906
Дочь: Смирнова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Громов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Громов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Громов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна
Рождение ребёнка
09.05.1918
Сын: Громов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Громов Акиндин Михайлович
Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Громов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно