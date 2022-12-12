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Громов Михаил Иванович

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Место рождения

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Громов Иван Дмитриевич

Мать: Громова Евлампия Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Громов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.04.1906

Дочь: Смирнова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Громов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Громов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1912

Сын: Громов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Громов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1918

Сын: Громов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Громов Акиндин Михайлович

Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Громов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Громова Елизавета Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Елизавета Дмитревна

Место жительства
Неизвестно
Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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