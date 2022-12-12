Громов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.05.1918
Дата смерти?.11.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918
Рождение ребёнка
08.08.1948
Дочь: Громова Томара Александровна
Мать ребёнка: Громова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
27.11.1950
Сын: Громов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Громова Антонина Ивановна
Смерть
?.11.1954
Дикая, Вологодский муниципальный район, Вологодская область