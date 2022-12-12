Громов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГромов Александр Михайлович

Громов Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

09.05.1918

Дата смерти

?.11.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918

Отец: Громов Михаил Иванович

Мать: Громова Елизавета Дмитревна

Ульянка, Ватлановская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1948

Дочь: Громова Томара Александровна

Мать ребёнка: Громова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
27.11.1950

Сын: Громов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Громова Антонина Ивановна

Смерть
?.11.1954
Дикая, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close